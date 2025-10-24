भोपाल में अब कार्बाइड गन खरीदना-बेचना बैन, पकड़े गए तो होगा कड़ा एक्शन, आदेश जारी

Carbide Gun Ban :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में दिवाली के मौके पर 'कार्बाइड गन' खासा चर्चा में रही। पहली चर्चा तो इस गन के चने की आवाज रही और दूसरी चर्चा दुर्घटनाओं की हुई, जो इस घातक 'कार्बाइड गन' की आतिशबाजी से हुई। क्योंकि राजधानी में कई बच्चों से लेकर बड़े तक इस कार्बाइड गन के शिकार होकर घायल हुए हैं। सामने आई इन घटनाओं के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इस गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा-163 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी निगरानी का जिम्मा जिले में एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है।