‘चक्रवाती तूफान’ एक्टिव, 29 जिलों में होगा ‘बारिश का तांडव’, imd की चेतावनी

आंतरिक ओडिशा पर बना अवदाब (डिप्रेशन) पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम में आगे बढ़कर 20.7N उत्तर अक्षांश और 83.7E पास, फूलबनी (ओडिशा) से लगभग 60 किमी पश्चिम-उत्तरपश्चिम, भवानीपटना (ओडिशा) से लगभग 100 किमी उत्तर-उत्तरपूर्व और संबलपुर (ओडिशा) से 90 किमी दक्षिण-द केंद्रित हो गया। इसके शुरू में आंतरिक ओडिशा से होते हुए उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर और फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में धीन होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। जिससे तेज बारिश की संभावना बन रही है।