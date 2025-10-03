‘चक्रवाती तूफान’ एक्टिव, 29 जिलों में होगा ‘बारिश का तांडव’, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
Weather Forecast: एमपी के कई जिलों में मौसम पलटी मार रहा है। एक बार फिर से मानसून बारिश करा रहा है। जबलपुर समेत प्रदेश के 17 जिलों में शुक्रवार को भारी से लेकर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान 8 इंच तक वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
सक्रिय सिस्टम की स्थिति आने वाले दिनों में बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झाँसी, शाहजहाँपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है।
आंतरिक ओडिशा पर बना अवदाब (डिप्रेशन) पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम में आगे बढ़कर 20.7N उत्तर अक्षांश और 83.7E पास, फूलबनी (ओडिशा) से लगभग 60 किमी पश्चिम-उत्तरपश्चिम, भवानीपटना (ओडिशा) से लगभग 100 किमी उत्तर-उत्तरपूर्व और संबलपुर (ओडिशा) से 90 किमी दक्षिण-द केंद्रित हो गया। इसके शुरू में आंतरिक ओडिशा से होते हुए उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर और फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में धीन होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। जिससे तेज बारिश की संभावना बन रही है।
उत्तर-पूर्व अरब सागर पर बना गहरा अवदाब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 3 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद, इसके शुरू में लगभग और फिर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
रीवा, मऊगंज, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी सहित भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना श्योपुरकलां, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
