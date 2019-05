भजन-कीर्तन पर साध्वी से EC ने मांगा जवाब, 3 दिन बाद 'रण' में प्रज्ञा ठाकुर

भोपाल. मध्यप्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज से एक बार फिर से चुनाव प्रचार करेंगी। चुनाव आयोग के तीन दिन के बैन के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट पर आज से फिर जनसंपर्क करेंगी। वहीं, चुनाव प्रचार से पहले चुनाव आयोग में एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस थमा दिया है। साध्वी प्रज्ञा को इस बार बैन के दौरान मंदिर जाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है।

बैन के दौरान मंदिरों में भजन-कीर्तन कर रहीं थी साध्वी

भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस की शिकायत के बाद जिला निर्नाचन अधिकारी सुदामा खाडे ने शनिवार को एक और नोटिस दिया है। कांग्रेस ने शिकायत में कहा था कि चुनाव आयोग के तीन दिन के प्रतिबंद के बाद भी मंदिर में जाकर भाजन कीर्तन के माध्यम से प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को साध्वी के मंदिर जाने का फोटो और वीडियो भी उपलब्ध कराया था। जिसके बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी कर साध्वी से जवाब मांगा है।

Madhya Pradesh: Bhopal District Election Officer sends notice to BJP candidate from Bhopal, Pragya Singh Thakur over complaint of her campaigning during the 3-day period when she was barred by EC from campaigning. The officer has sought a reply from her. (file pic) pic.twitter.com/810zxx44Yt