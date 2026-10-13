13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

“मंत्री दुखी हैं तो संघर्ष करें”, एमपी के मंत्रियों की सीएम से शिकायत पर जीतू पटवारी का हमला

प्रदेश के अनेक मंत्री भी त्रस्त, बिजली कटौती पर हाहाकार मचा, मंत्रियों ने सीएम से शिकायत की, जीतू पटवारी ने दी सलाह
less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 13, 2026

जीतू पटवारी

जीतू पटवारी (फोटो सोर्स: Jitu Patwari Facebook)

मध्यप्रदेश में बिजली कटौती पर हाहाकार मचा हुआ है। यहां तक कि प्रदेश के अनेक मंत्री तक त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने सीधे सीएम मोहन यादव को शिकायत की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्रियों को घेरा। उन्होंने कहा कि मंत्री वाकई में दुखी हैं तो जनता के बीच जाकर संघर्ष करें।

जीतू पटवारी ने अपने एक्स पर लिखा:

पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा करवाए गए एक सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई! कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों की शिकायतें जनता को अब ‘मिली-जुली कुश्ती’ लगती हैं!

शायद इसीलिए, हर कैबिनेट के बाद आपसी आरोप मीडिया में लीक किए जाते हैं, सिर्फ यह बताने के लिए की सरकार को जनता की बहुत चिंता है, जिम्मेदारी से चर्चा की जा रही है?

अब मुख्यमंत्री बनने की आस लिए बैठे भाई इंदर सिंह परमार जी ने अपने इलाके में बिजली कटौती का मुद्दा उठाया है! सत्ता आपकी, विभाग आपके, फिर बिजली की शिकायतें किससे?

मुख्यमंत्री के सामने चिंता जताने, संगठन को चोरी-छुपे रिपोर्ट भेजने, खुद को जिम्मेदार बता, मीडिया अटेंशन लेने वाले तमाम मंत्री यदि इतने दुखी हैं, तो जनता के बीच जाकर संघर्ष करें?

जनता को ‘मिली-जुली कुश्ती’ नहीं,
मप्र में जवाबदेह सरकार चाहिए!

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 11:14 am

Published on:

13 Oct 2026 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “मंत्री दुखी हैं तो संघर्ष करें”, एमपी के मंत्रियों की सीएम से शिकायत पर जीतू पटवारी का हमला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AI खा सकता है आपकी नौकरी ! भोपाल में 100 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट, 50 को ही मिल रही नौकरी

Campus Placement , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

“Let us try to understand one another” सीएम मोहन यादव ने सुझाया चुनौतियों का हल

cm mohan yadav
भोपाल

मौत के मुहाने पर खड़ी थीं मधुबाला पर पीछे नहीं हटे किशोर कुमार, 9 साल तक करते रहे सेवा

मधुबाला और किशोर कुमार
भोपाल

प्लॉट बनाने के लिए नया नियम, भोपाल में खत्म हो रहा ‘ग्राउंड कवरेज’ का नियम, नहीं मिलेगी पार्किंग की जगह

भवन निर्माण, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

सरकार सख्त, भोपाल में 1300 एकड़ शत्रु संपत्ति की होगी जांच, 14 दिनों में सूची तैयार करने के निर्देश

शत्रु संपत्ति, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.