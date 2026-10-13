“मंत्री दुखी हैं तो संघर्ष करें”, एमपी के मंत्रियों की सीएम से शिकायत पर जीतू पटवारी का हमला

मध्यप्रदेश में बिजली कटौती पर हाहाकार मचा हुआ है। यहां तक कि प्रदेश के अनेक मंत्री तक त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने सीधे सीएम मोहन यादव को शिकायत की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्रियों को घेरा। उन्होंने कहा कि मंत्री वाकई में दुखी हैं तो जनता के बीच जाकर संघर्ष करें।