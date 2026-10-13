“Let us try to understand one another” सीएम मोहन यादव ने पोस्ट किया वीडियो

CM Mohan Yadav : सीएम मोहन यादव ने एकता और संवाद का महत्व प्रतिपादित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो के माध्यम से चुनौतियों का हल सुझाया। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया में पीएम मोदी का वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया है कि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है, और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 (Bloomberg New Economy Forum 2026) में यह संदेश दिया था। देश में पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।