एमपी के कांग्रेस नेता की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात से मची हलचल, सामने आई बड़ी वजह

Vivek Tankha : एमपी के एक कांग्रेस नेता ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। बुधवार को वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल से चर्चा की। कांग्रेस नेता की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से इस मुलाकात से राजनैतिक हल्कों में हलचल मच गई। राज्यसभा के सांसद व देश के प्रख्यात वकील विवेक तन्खा ने उनसे भेंट की। एक मेडिकल मिशन के संबंध में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से चर्चा की।