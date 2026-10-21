21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी के कांग्रेस नेता की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात से मची हलचल, सामने आई बड़ी वजह

Vivek Tankha : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा, राज्यपाल से की मुलाकात, दोनों नेताओं की मेडिकल मिशन पर चर्चा
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 21, 2026

meeting of mp congress leader with governor mangubhai patel

विवेक तन्खा ने राज्यपाल से मुलाकात की image X @VTankha

Vivek Tankha : एमपी के एक कांग्रेस नेता ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। बुधवार को वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल से चर्चा की। कांग्रेस नेता की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से इस मुलाकात से राजनैतिक हल्कों में हलचल मच गई। राज्यसभा के सांसद व देश के प्रख्यात वकील विवेक तन्खा ने उनसे भेंट की। एक मेडिकल मिशन के संबंध में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से चर्चा की।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा समाज के वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य-केंद्रित नवाचार कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आरोग्य-वसुंधरा मेडिकल स्क्रीनिंग मिशन शुरू किया गया है। यह एक मानवीय मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और छोटी उम्र की लड़कियों में बढ़ती गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और जांच (स्क्रीनिंग) करना है।

सरकारी योजनाओं में गंभीर बीमारियों की शुरुआती स्क्रीनिंग नहीं हो पाती कवर

सांसद विवेक तन्खा का मानना है कि सरकारी योजनाओं में गंभीर बीमारियों की शुरुआती स्क्रीनिंग कवर नहीं हो पाती है। आमतौर पर कैंसर जैसी बीमारी सामने नहीं आ पाती। इस कमी को दूर करने के लिए मिशन की शुरुआत की है। इसमें कैंसर जैसे रोग का शुरुआती चरणों में ही पता लगाया जा सकेगा।

आरोग्य-वसुंधरा मेडिकल स्क्रीनिंग मिशन के अंतर्गत खासतौर पर महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कम उम्र की युवतियों में बढ़ते कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के प्रकोप को देखते हुए व्यापक स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाने की योजना है।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा का आरोग्य-वसुंधरा मेडिकल स्क्रीनिंग मिशन स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कारगर साबित हो रहा है। वे पहले से ही ऐसे मानवीय सेवा कार्य चला रहे हैं। सांसद विवेक तन्खा द्वारा 'राहत' स्वास्थ्य शिविर और अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा कार्यों की इसी श्रृंखला में आरोग्य-वसुंधरा मेडिकल स्क्रीनिंग मिशन एक नया और महत्वपूर्ण कदम है।

मिशन के सुचारू संचालन के लिए कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा उच्चस्तरीय विचार-विमर्श में जुटे हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने बुधवार को मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से भी भोपाल में भेंट की। सांसद विवेक तन्खा ने राज्यपाल को आरोग्य-वसुंधरा मेडिकल स्क्रीनिंग मिशन के संबंध में विस्तार से बताया।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा:

आज भोपाल में एमपी के माननीय राज्यपाल जी के साथ सौजन्य भेंट !! आरोग्य-वसुंधरा मेडिकल स्क्रीनिंग मिशन ( एक मानवीय प्रयास) के संबंध में आत्मीय विचार विमर्श।

Bhopal News : एमपी में पंचायत सचिवों को हटाएगी सरकार, 3698 काम अटकने से गुस्साए अधिकारी

ये भी पढ़ें
mp government to remove panchayat secretaries due to stalled work

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 04:31 pm

Published on:

21 Oct 2026 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के कांग्रेस नेता की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात से मची हलचल, सामने आई बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jansangh : केवल दो जोड़ी धोती-कुर्ता रखकर देशभर में घूमते थे अटल बिहारी वाजपेई, गंदे होने पर दूसरों के कपड़े भी पहने

अटल बिहारी वाजपेई
भोपाल

एमपी में शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, 400 नए सांदीपनि स्कूल खुलेंगे, 20 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी

CM Mohan Yadav
भोपाल

SBI ग्राहकों का डेटा खतरे में? उमंग सिंघार ने साइबर सुरक्षा पर उठाए सवाल

SBI Cyber Attack
भोपाल

12 हजार किमी दूर क्यों गूंज रहा भारत में ‘वोट चोरी’ का मुद्दा, उमंग सिंघार ने किया खुलासा

Umang Singhar
भोपाल

Bhopal News : एमपी में पंचायत सचिवों को हटाएगी सरकार, 3698 काम अटकने से गुस्साए अधिकारी

mp government to remove panchayat secretaries due to stalled work
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.