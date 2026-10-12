मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार (12 अक्टूबर 2026) को भोपाल में सीएम हाउस में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से मनाए जा रहे एक महीने तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी।