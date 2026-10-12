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मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

Mohan Yadav Cabinet decisions: कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने बताईं पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां।
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भोपाल

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Shailendra Sharma

Oct 12, 2026

madhya pradesh cm mohan yadav

mohan yadav cabinet meeting important decisions, मीडिया ब्रीफिंग करते सीएम मोहन यादव (Source-MP Jansampark)

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार (12 अक्टूबर 2026) को भोपाल में सीएम हाउस में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से मनाए जा रहे एक महीने तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी।

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Updated on:

12 Oct 2026 04:45 pm

Published on:

12 Oct 2026 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

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