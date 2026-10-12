12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

राजमाता सिंधिया ने पार्टी के लिए महल तक बेच दिया था, अपनी सबसे प्रिय चीज भी कर दी दान

Rajmata Scindia : राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पहले जनसंघ और बाद में संस्थापक सदस्य के तौर पर बीजेपी की भरपूर आर्थिक मदद की थी
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 12, 2026

राजमाता सिंधिया

राजमाता सिंधिया image- facebook - amitshahofficial


Rajmata Scindia : ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आज जयंती है। इस मौके पर देशभर के नेता, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को रेखांकित कर रहे हैं। राज परिवार की होने के बावजूद विजयाराजे सिंधिया आमजन से जुड़ी रहीं। उन्होंने समाजसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राजमाता विजयाराजे सिंधिया पहले कांग्रेस में थीं लेकिन बाद में जनसंघ से जुड़ गईं थीं। वे बीजेपी की संस्थापक सदस्य थीं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। मुंबई का महल बेच दिया, यहां तक कि अपनी प्रिय अंगूठी तक दान कर दी थी।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जनसंघ और बीजेपी की भरपूर आर्थिक मदद की थी। पार्टी नेता आज तक उनके इस योगदान को याद करते हैं। जयंती पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी से लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक ने बीजेपी के लिए राजमाता सिंधिया के समर्पण को सराहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका समरण किया।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जब पिछले साल जुलाई में ग्वालियर गए थे तो उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया को पार्टी के लिए किए गए त्याग के लिए याद किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ और बीजेपी, वस्तुत: ग्वालियर में ही पुष्पित और पल्लवित हुई।

राजमाता ने प्रिय अंगूठी तक दी

कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राजमाता विजयाराजे ​सिंधिया के त्याग का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जनसंघ के दिनों में पैसों की जरूरत पड़ने पर राजमाता ने अपनी प्रिय अंगूठी तक दान दे दी थी।

बेचा महल

विजयाराजे सिंधिया के ससुर माधो राव सिंधिया की मुंबई में एक बेशकीमती प्रोपर्टी थी। इसे समुद्र महल कहा जाता था। माधो राव सिंधिया को मुंबई के पैलेस से गहरा लगाव था। वे चाहते थे कि यह महल हमेशा उनके परिवार के पास ही रहे, कोई भी कभी भी इसे बेचे नहीं। माधो राव सिंधिया ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया था। इधर अपने पति के देहांत के बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया राजनीति में सक्रिय हो गई थीं। पार्टी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुंबई का महल बेच दिया।

नाना पाटेकर ने अपने बेटे मल्हार को सबके सामने झुकाया, चौंक उठे थे लोग

ये भी पढ़ें
Nana Patekar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 12:11 pm

Published on:

12 Oct 2026 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राजमाता सिंधिया ने पार्टी के लिए महल तक बेच दिया था, अपनी सबसे प्रिय चीज भी कर दी दान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी, एमपी के विधायकों ने भी खोला मोर्चा

एमपी विधायक दल
भोपाल

VIP मूवमेंट के चलते भोपाल में कई बार लेट हुई एयर इंडिया की उड़ान, एक बार तो रूट ही बदला गया

bhopal air india delhi flight
भोपाल

यशोधरा की लव मैरेज रोकने जेल से बाहर निकली थीं विजया राजे, पर बेटी ने कर दी थी बगावत

Vijaya Raje Scindia wanted not to proceed yashodhara raje love story
राष्ट्रीय

27% OBC आरक्षण पर पलट सकता है पासा! सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मोहन सरकार

mp obc reservation mohan yadav government move to supreme court
भोपाल

नेपाल से आईं लेखा रानी कैसे बन गईं सिंधिया घराने की महारानी

Vijaya Raje Scindia wedding with JiwajiRao Scinddia, autobiography of Vijaya Raje Scindia
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.