राजमाता सिंधिया ने पार्टी के लिए महल तक बेच दिया था, अपनी सबसे प्रिय चीज भी कर दी दान

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Rajmata Scindia : ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आज जयंती है। इस मौके पर देशभर के नेता, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को रेखांकित कर रहे हैं। राज परिवार की होने के बावजूद विजयाराजे सिंधिया आमजन से जुड़ी रहीं। उन्होंने समाजसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राजमाता विजयाराजे सिंधिया पहले कांग्रेस में थीं लेकिन बाद में जनसंघ से जुड़ गईं थीं। वे बीजेपी की संस्थापक सदस्य थीं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। मुंबई का महल बेच दिया, यहां तक कि अपनी प्रिय अंगूठी तक दान कर दी थी।