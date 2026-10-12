VIP मूवमेंट के चलते भोपाल में कई बार लेट हुई एयर इंडिया की उड़ान, एक बार तो रूट ही बदला गया

22 दिसंबर 2019 की बात है। दिल्ली से भोपाल आते समय भाजपा की भोपाल सांसद रहते हुए प्रज्ञा सिंह के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ गया था। दरअसल, प्रज्ञा ठाकुर को मनपसंद सीट नहीं मिल पाई थी। वे फ्लाइट के क्रू मेंबर से बहस कर रही थी। इस कारण काफी समय तक फ्लाइट वहीं खड़ी रही। वीआईपी होने के कारण फ्लाइट का स्टाफ उनसे काफी देर तक सम्मान जनक तरीके से चर्चा करता रहा। लेकिन यात्री इस लेट लतीफी के कारण गुस्सा हो गए। यात्रियों ने प्रज्ञा ठाकुर को यह कहते हुए लताड़ दिया कि किसी के समय की वैल्यू ही नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर सीट के लिए बहस कर रही थी और फ्लाइट डिले होते जा रही थी।