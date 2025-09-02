15 जिलों में ‘अतिभारी बरसात’ कराएगा मानसून ! IMD की सबसे बड़ी चेतावनी जारी

mp rain: एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगस्त के कुछ दिन सूखे होने के बाद फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन भी प्रदेश के 23 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में सीजन का कोटा 39 इंच है। इनमें से अब तक सीजन में 37.72 इंच बारिश हो चुकी है।