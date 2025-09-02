Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

15 जिलों में ‘अतिभारी बरसात’ कराएगा मानसून ! IMD की सबसे बड़ी चेतावनी जारी

mp rain: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है....

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 02, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

mp rain: एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगस्त के कुछ दिन सूखे होने के बाद फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन भी प्रदेश के 23 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में सीजन का कोटा 39 इंच है। इनमें से अब तक सीजन में 37.72 इंच बारिश हो चुकी है।

वहीं, भोपाल में सीजन में अब तक 32.57 इंच बारिश हुई है, जबकि कोटा 43 इंच का है। ऐसे में राजधानी भोपाल में 10.43 इंच बारिश की दरकार है। मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में भी बारिश अच्छी होगी।

ये भी पढ़ें

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी
इंदौर
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

बन रहे कई सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए एक ट्रफ लाइन दक्षिण पूर्व से बढ़कर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इसके साथ ही कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जैसे एक अन्य ट्रफ लाइन उत्तर-पश्चिम राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिससे आने वाले एक सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

15 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उज्जैन, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और धार शामिल हैं. इन जिलों में अगले 24 तक 2 से 4 इंच तक बारिश हो सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाली भी उफान पर आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 05:55 pm

Published on:

02 Sept 2025 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 15 जिलों में ‘अतिभारी बरसात’ कराएगा मानसून ! IMD की सबसे बड़ी चेतावनी जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट