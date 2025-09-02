15 जिलों में ‘अतिभारी बरसात’ कराएगा मानसून ! IMD की सबसे बड़ी चेतावनी जारी

mp rain: एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगस्त के कुछ दिन सूखे होने के बाद फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन भी प्रदेश के 23 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में सीजन का कोटा 39 इंच है। इनमें से अब तक सीजन में 37.72 इंच बारिश हो चुकी है।
वहीं, भोपाल में सीजन में अब तक 32.57 इंच बारिश हुई है, जबकि कोटा 43 इंच का है। ऐसे में राजधानी भोपाल में 10.43 इंच बारिश की दरकार है। मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में भी बारिश अच्छी होगी।
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए एक ट्रफ लाइन दक्षिण पूर्व से बढ़कर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इसके साथ ही कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जैसे एक अन्य ट्रफ लाइन उत्तर-पश्चिम राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिससे आने वाले एक सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उज्जैन, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और धार शामिल हैं. इन जिलों में अगले 24 तक 2 से 4 इंच तक बारिश हो सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाली भी उफान पर आ सकते हैं।