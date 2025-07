मध्यप्रदेश में बाढ़: बांध लबालब, गांव डूबे, स्कूल बंद, आज 18 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

MP Heavy Rain Alert flood in Many District due to Torrential Rain: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बेहाल, एमपी के कई जिलों में गांव के गांव डूबे, लबालब बांधों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी. आज फिर भारी बारिश का कहर... रेड अलर्ट जारी