एमपी के मंत्री वृंदावन में ऑपरेशन सिंदूर पर कथा कराएंगे, 51-51 हजार का आर्थिक सहयोग भी देंगे

MP News: मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री राकेश शुक्ला ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 नागरिकों और ऑपरेशन सिंदूर में 5 शहीदों के परिजनों को 51-51 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग करेंगे। वृंदावन में 15 से 21 सितंबर के बीच होने वाली भागवत कथा के मुख्य यजमान राकेश शुक्ला हैं।



दरअसल, वृंदावन में सात दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों और शहीदों को समर्पित होगी। कथा साध्वी सरस्वती दीदी के द्वारा सुनाई जाएगी। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के मौके पर सुबह 8 बजे वृंदावन के यमुना तट स्थित केशी घाट पर पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा शांति के लिए तर्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन आतंकी हमले में मारे गए परिवार की मौजूदगी में किया जाएगा।