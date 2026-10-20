लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे कई बड़े कारोबारी, एमपी पुलिस ने पकड़ लिए थे फिरौती के मैसेज

Lawrence Gang : टाइगर श्राफ पर हमले के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उसकी गैंग ने एमपी में भी पैर पसारने की खूब कोशिश की थी। राज्य के अनेक कारोबारियों से फिरौती मांगी थी और हमला कर दहशत भी फैलाई। इंदौर और खरगोन में कुछ रईसों को टारगेट किया गया था। यहां तक राजधानी भोपाल तक में अपना डर फैलाने का प्रयास किया था। हालांकि लॉरेंस गैंग का कारोबार यहां जम नहीं सका। पुलिस ने उसके कई गुर्गों का पकड़कर फिरौती वसूलने के मंसूबों पर पानी फेर दिया था।