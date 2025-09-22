घी-दूध-दही से लेकर कार-बाइक आज से 290 से ज्यादा चीजें सस्ती, नवरात्र पर सरकार का बड़ा गिफ्ट

New GST Rate List: आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। पहले दिन बाजार और ग्राहक दोनों को त्योहारी सीजन की सौगात मिलने वाली है। आज से ही देश में जीएसटी के नए स्लैब लागू हो जाएंगे। यानी जिन उत्पादों पर जीएसटी स्लैब कम किया गया है, वे सभी उत्पाद अब कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि जीएसटी कटौती के अनुपात में उत्पादों की एमआरपी में कटौती करें। निर्देशों के बाद अनुमान है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि नवरात्र में देशभर में 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है।