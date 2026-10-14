मिसरोद थाना प्रभारी के निलंबन पर शहर में बंटी मिठाइयां, जमकर हुई आतिशबाजी

मिसरोद हिन्दू उत्सव समिति के आयोजक अजय पाटीदार ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि, ये क्षेत्र वासियों के लिए बड़ी राहत देने वाली बात है कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टीआई की गुंडाई पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की। पाटीदार के अनुसार, अपने कार्यकाल के दौरान टीआई रहते हुए इन्होंने क्षेत्र में गुंडागर्दी मचा रखी थी। कई लोगों के खिलाफ गलत अपराध तक दर्ज किए हैं। इस मामले पर हिंदू उत्सव समिति लगातार क्षेत्रवासियों पर हो रही रतन सिंह की मनमानियों को लेकर आला अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत भी कर चुकी है। इसपर विभागीय पड़ताल चल ही रही थी अब आदिवासी छात्रों के साथ इनके व्यक्तित्व का असल चेहरा सीएम मोहन यादव के साथ-साथ शहरवासियों ने भी देख लिया।