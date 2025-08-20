हर विधानसभा क्षेत्र में हवाई पट्टी, हर 150 किमी पर बनेगा एयरपोर्ट, हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे एमपी के गांव भी

बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इससे पहले नवंबर 2024 में भी घोषणा की थी। जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में हर 200 किमी की दूरी पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगेष। ये एयरपोर्ट पीपीपी मोड पर बनाए जाने हैं। वहीं हर 150 किमी की दूरी पर हवाई पट्टी बनाए जाने की बात भी कही थी, ताकि एमपी के जिला स्तर पर सुदूर अंचल में पहुंचने के लिए भी हवाई सुविधा उपलब्ध हो सके। हवाई पट्टियां विकसित होने पर पर्यटन (MP tourism) और उद्योग की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।