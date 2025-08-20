हर विधानसभा क्षेत्र में हवाई पट्टी, हर 150 किमी पर बनेगा एयरपोर्ट, हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे एमपी के गांव भी

CM Mohan Yadav Big Announcement Again: मध्यप्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में हवाई पट्टी बनेगी। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए ये काम होंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह बात एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हर 150 किमी पर एक हवाई अड्डा (Airport) और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी (an airstrip) होगी।
इससे न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाके भी हवाई नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मप्र जल्द हवाई कनेक्टिविटी (Air Connectivity in MP ) में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इससे पहले नवंबर 2024 में भी घोषणा की थी। जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में हर 200 किमी की दूरी पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगेष। ये एयरपोर्ट पीपीपी मोड पर बनाए जाने हैं। वहीं हर 150 किमी की दूरी पर हवाई पट्टी बनाए जाने की बात भी कही थी, ताकि एमपी के जिला स्तर पर सुदूर अंचल में पहुंचने के लिए भी हवाई सुविधा उपलब्ध हो सके। हवाई पट्टियां विकसित होने पर पर्यटन (MP tourism) और उद्योग की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
ये बात सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने तब कही थी जब प्रदेश सरकार अपनी नई विमानन नीति बना रही थी। इसके तहत प्रदेश सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने कार्ययोजना बनाकर काम करेगी। इस कार्ययोजना को तहत ही यातायात सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।