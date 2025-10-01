Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

आज से गुलजार हुए टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, एमपी में सफारी का रोमांच शुरू

Tiger Reserve in MP: मध्य प्रदेश के जंगलों की सैर को पहुंचे पहले ही दिन 10 हजार से ज्यादा लोग, सफारी से लेकर गाइड तक की एडवांस बुकिंग फुल, अगले 15 दिन में नहीं कर सकेंगे टाइगर के दीदार

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 01, 2025

Tiger Reserve in MP

Tiger Reserve in MP: खत्म हो गईं जंगलों की छुट्टियां, टाइगर स्टेट एमपी में उमड़ी हजारों टूरिस्ट की भीड़।

Tiger reserve mp: मध्यप्रदेश में वाइल्ड लाइफ के बीच रोमांचक पलों की सैर आज से शुरू हो गई है। अकेले सतपुड़ा और चूरणा को छोड़कर... एमपी के बाकी सभी टाइगर रिजर्व खुल चुके हैं। मानसून में छुट्टी पर रहे जंगलों की सैर करने का मजा आपको भी लेना है, तो बता दें कि यहां आने से पहले एडवांस बुकिंग जरूर करवा लें। नहीं तो आपको बेरंग लौटना पड़ सकता है। बता दें कि पहले ही दिन एमपी के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में हजारों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं।

सतपुड़ा के लिए अभी और इंतजार

कोर जोन 10 अक्र्टूबर तक बंद रहेगा। तेज बारिश से मढ़ई, चूरना की सड़कें खराब हो गई हैं। फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया।

अगले 15 दिन की बुकिंग फुल

एमपी के 10 टाइगर रिजर्व (tiger reserve mp) में अक्टूबर के अगले 15 दिन बुकिंग लगभग फुल (Advance booking full) है। इन टाइगर रिजर्व में पहले ही दिन 7 हजार से ज्यादा टूरिस्ट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं पुराने छह टाइगर रिजर्व में यह संख्या 5 हजार से भी ज्यादा है। दशहरा-दिवाली के अवकाश के कारण लोग अक्टूबर के पहले ही पखवाड़े की बुकिंग करवा चुके हैं। खासतौर पर बांधवगढ़, कान्हा और पेंच के साथ ही पन्ना में भी पूरे महीने आपको टिकट नहीं मिलने वाली।

वाइल्डलाइफ लवर्स को क्यों अट्रेक्ट कर रहा एमपी?


बता दें कि मध्यप्रदेश टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 785 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन हाल ही में वन विभाग ने यह कहते हुए चौंका दिया है कि यह संख्या बढ़ी है और वर्तमान में यहां 1000 के आसपास टाइगर हैं।

सफारी की सैर और टाइगर का दीदार हुआ महंगा

इस बार टूरिस्ट को जंगलों की सैर (tiger safari) और टाइगर के दीदार करना थोड़ा महंगा पड़ेगा। दरअसल विभाग ने 10% तक शुल्क बढ़ाया है। जिसके बाद 300 रुपए तक की अधिकतम वृद्धि देखने को मिली है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी भारतीय टूरिस्ट को प्रीमियम डे का शुल्क 3050 रुपए है, इसमें 10% की वृद्धि की जाए तो यह 3050 से बढ़कर 3355 हो जाएगा। जिप्सी का शुल्क तीन हजार रुपए और जी-वन गाइड का शुल्क 600 रुपए देना होता है, अब इसके लिए भी आपको 6650 रुपए चुकाने होंगे। वहीं यदि आप जी-टू गाइड लेते हैं, तो उसे 600 रुपए के बजाय 480 रुपए देते होते हैं।

होटल भी नहीं खाली

टूरिस्ट की भीड़ से आबाद हुए टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में सभी होटल एडवांस बुक हैं। ऐसे में आपका यहां बिना एडवांस बुकिंग के आना आपके लिए निराशा का सबब बन सकता है।

जानें बुकिंग की क्या है स्थिति?

-बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक से 15 अक्टूबर तक की बुकिंग फुल है। 147 वाहनों से करीब 800 टूरिस्ट सफारी करने को तैयार बैठे हैं।

-पन्ना टाइगर रिजर्व में तीनों गेट की बुकिंग भी आज से 30 अक्टूबर तक फुल हो चुकी है। पहले दिन करीब 510 टूरिस्ट पार्क के अंदर जाने की अनुमति ले चुके हैं।

- पेंच टाइगर रिजर्व में एक से 5 अक्टूबर तक एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है। एक दिन में करीब 500 टूरिस्ट के आने का अनुमान है।

- कान्हा टाइगर रिजर्व में एक सप्ताह की बुकिंग फुल है। पहले दिन यहां 20 हजार टूरिस्ट पहुंचेंगे। वहीं यहां पर आज से 7 अक्टूबर तक वन्य संरक्षण सप्ताह भी शुरू हो गया है।

- संजय टाइगर रिजर्व में भी इस सप्ताह की बुकिंग फुल हो चुकी हैं। यहां टूरिस्ट के लिए नौ वाहन हैं, जिनसे करीब 40 टूरिस्ट सफारी का मजा ले सकेंगे।

कैसे पहुंचे?

टाइगर रिजर्व/नेशनल पार्क (Tiger reserve in MP) पहुंचने नजदीकी एयरपोर्ट भोपाल, जबलपुर, बनारस, प्रयागराज, नागपुर हैं। रेलवे स्टेशन नर्मदापुरम, शहडोल, सिवनी, दमोह, मंडला फोर्ट, त्यौहारी, मड़वास, नागपुर हैं। वहीं आप बस या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से भी सड़क मार्ग से यहां पहुंच सकते हैं।

बेरहम मां-बाप… नौकरी के लालच में बच्ची को जंगल में छोड़ा, 20 घंटे तड़पी है…3 दिन की नवजात
Patrika Special News

ये जानवर देख सकते हैं

बाघ, चीते (कूनो में), तेंदुआ, हाथी, बायसन, चीतल, हिरण, बारहसिंघा, गौर, भालू, सांभर, चौसिंगा, चिंकारा के साथ ही विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी।

10 टाइगर रिजर्व (tiger reserve mp)

- संजय दुबरी, सीधी

(सोर्स: सोशल मीडिया)

Heart Attack आने पर तुरंत दी जाती ये 3 दवाएं, 80% लोग नहीं पहुंच पाते अस्पताल

NCRB Report 2023

NCRB Report 2023 : ‘लाड़ली’ के प्रदेश से गुम हो रही बेटियां, बच्चों के लिए बना सबसे असुरक्षित राज्य

MP News

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिया टास्क, अब करना होगा ये काम

Helmet Wearing Mandatory Order

हेलमेट पर सख्ती: आमजन के साथ पुलिस को भी लगाना अनिवार्य, पकड़े गए तो सीधे लाइसेंस कैंसिल

MP News

कलेक्टर का एक्शन, 4 अधिकारी सस्पेंड, 77 को नोटिस

sports centres built under flyovers in Bhopal

सूरत की तर्ज पर भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे बन सकते हैं 70 से अधिक स्पोर्ट्स सेंटर

Bhopal Rudra Betting App

बेनकाब हुआ ‘ऑनलाइन सट्टा रैकेट’, महादेव ऐप से रुद्र का कनेक्शन, होंगे बड़े खुलासे!

Weather heavy rain alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

आंधी-ताबड़तोड़ बारिश के साथ होगी मानसून की विदाई, चार दिन तक आंधी-बारिश की चेतावनी

IAS TRANSFER

एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

- पन्ना, पन्ना, छतरपुर

- सतपुड़ा, नर्मदापुरम

- कान्हा, मंडला-बालाघाट

- बांधवगढ़, शहडोल

- पेंच, सिवनी-छिंदवाड़ा

- वीरांगना दुर्गावती, दमोह

- डॉ. विष्णु वाकणकर (रातापानी), भोपाल सीहोर, रायसेन

- माधव- शिवपुरी

- नौरादेही- सागर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

उमरिया जिले के लगभग 1536 वर्ग किमी में फैला है। पार्क प्रबंधन ने सफारी टिकट दर में 10% और गाइड चार्ज में 65% की बढ़ोत्तरी की है। नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर है। निजी वाहन से पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन उमरिया है।

कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला-बालाघाट

जिले में लगभग 2,051.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर और निकटतम रेलवे स्टेशन चिरईडोंगरी है।

पेंच टाइगर रिजर्व

कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ मध्यप्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा जिले से लगा है। यहां ब्लैक पैंथर आकर्षण का केंद्र होता है। हालांकि ये कभी-कभार ही दिखते हैं।

प्रदेश के नेशनल पार्क (National Park MP)

-1- वन विहार, भोपाल

-2- कूनो पालपुर, श्योपुर

-3- माधव- शिवपुरी

-4- कान्हा- मंडला से बालाघाट

-5- बांधवगढ़ - उमरिया

-6- सतपुड़ा - भोपाल

-7- पेंच - सिवनी-छिंदवाड़ा

-8- पन्ना - पन्ना

-9- डायनासोर जीवाश्म पार्क - धार

-10- रानी दुर्गावती- दमोह

-11- संजय दुबरी- सीधी-सिंगरौली

जंगल या टाइगर सफारी के लिए कैसे करें एडवांस बुकिंग

इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://forest.mponline.gov.in/ पर जाना होगा या फिर आप अपने पसंदीदा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क को चुनकर उसकी वेबसाइट पर एडवांस बुकिंग के लिए एप्लाई कर सकते हैं।

बिस्किट के पैकेट में पाकिस्तानी झंडे, परिवार के उड़े होश, अब तीन राज्यों की पुलिस तलाश रही नेटवर्क
रतलाम

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

51 सेवाएं हुई फेसलेस, अब घर बैठे मिलेगा ‘ड्राइविंग लाइसेंस’, RC और NOC

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

Heart Attack आने पर तुरंत दी जाती ये 3 दवाएं, 80% लोग नहीं पहुंच पाते अस्पताल

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

NCRB Report 2023 : ‘लाड़ली’ के प्रदेश से गुम हो रही बेटियां, बच्चों के लिए बना सबसे असुरक्षित राज्य

NCRB Report 2023
भोपाल

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिया टास्क, अब करना होगा ये काम

MP News
भोपाल

हेलमेट पर सख्ती: आमजन के साथ पुलिस को भी लगाना अनिवार्य, पकड़े गए तो सीधे लाइसेंस कैंसिल

Helmet Wearing Mandatory Order
भोपाल
