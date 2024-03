एमपी में प्रति क्विंटल 125 रुपए बढ़े दाम, किसानों को मालामाल बनाएगा गेहूं

एमपी में प्रति क्विंटल 125 रुपए बढ़े दाम, किसानों को मालामाल बनाएगा गेहूं

भोपालPublished: Mar 11, 2024 05:14:07 pm Submitted by: deepak deewan

Wheat price increased by Rs 125 per quintal in MP गेहूं एक बार फिर किसानों को मालामाल बनाएगा

किसानों के लिए अच्छी खबर

इन दिनों देशभर में किसान परेशान हैं। बीज—खाद महंगे होते जा रहे हैं, मौसम के लगातार बदलते मिजाज, बेमौसम ओले—पानी आदि के कारण फसलें बर्बाद हो रहीं हैं। उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा, किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए आंदोलन तक पर उतारू हैं। ऐसे में एमपी में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है।