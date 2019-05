'हिंदू हिंसक' वाले बयान पर भड़के रामदेव, पुलिस में की शिकायत, कहा- येचुरी को रावण रख लेना चाहिए नाम

भोपाल. सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी द्वारा दिए गए बयान पर पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा ने साधु-संतों के साथ जाकर हरिद्वार एसएसपी के पास शिकायत की है।

मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीताराम येचुरी ने कहा था कि कैसे कहें कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया था। जिसमें युद्धों की बात है।

योग गुरु बाबा रामदेव ने येचुरी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हरिद्वार एसपी के पास शिकायत पत्र दाखिल की है। साथ ही कहा है कि पूरे देश में येचुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अपराध है। उन्होंने कहा कि सीताराम येचुरी को अपना नाम बदलकर रावण रख लेना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने क्रूरता नहीं वीरता के कार्य किए हैं।

Uttarakhand: yog guru Ramdev along with other saints filed a complaint with SSP Haridwar against CPI(M) leader Sitaram Yechury for his statement, "Ramayana & Mahabharata are also filled with instances of violence & battles". pic.twitter.com/0Z6QPzuUN1