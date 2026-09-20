‘इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता’, ‘छात्रों की गूंज’ को लेकर राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का हमला

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां कांग्रेस को नुकसान होता है और इंदौर में भी ऐसा ही होगा। साय ने कांग्रेस के पिछले चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। वहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में अब जनता की भागीदारी कम हो गई है और इसी वजह से कांग्रेस को कलाकारों और कॉमेडियन को मंच पर बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी रिकॉर्ड को लेकर भी टिप्पणी की।