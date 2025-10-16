Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण! राज्य में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, भूपाती गैंग भी सरेंडर के लिए तैयार…

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में नक्सली संगठन के कई बड़े चेहरों ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है।

less than 1 minute read

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 16, 2025

बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्प(photo-patrika)

बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्प(photo-patrika)

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर जिले में नक्सली संगठन के कई बड़े चेहरों ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है। डीकेएसजेडसी (DKSZC) प्रवक्ता रूपेश समेत 140 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है।

CG Naxal Surrender: 140 से अधिक नक्सलियों ने छोड़ा हथियार

जानकारी के अनुसार, सभी नक्सली इंद्रावती नदी पार उसपरी घाट पर एकत्रित हुए थे। उन्हें आत्मसमर्पण की औपचारिक प्रक्रिया के लिए जगदलपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस समूह में भूपाती गैंग के सदस्य भी शामिल हैं, जो लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे और उनके सरेंडर से सुरक्षा बलों को बड़ी राहत मिली है।

पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को राज्य में लाल आतंक के सफाए की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, अंतागढ़ और सुकमा में हुए आत्मसमर्पणों के बाद अब बीजापुर में भी नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिलने से यह अभियान और भी प्रभावशाली बन गया है।

राज्य में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार

विश्लेषकों के अनुसार, यह घटना न केवल नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय सुरक्षा और विकास योजनाओं को भी सुचारू रूप से लागू करने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की मजबूती के साथ-साथ सामाजिक शांति की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया है।

16 Oct 2025 06:11 pm

Chhattisgarh / Bijapur / बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण! राज्य में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, भूपाती गैंग भी सरेंडर के लिए तैयार…

