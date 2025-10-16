बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण! राज्य में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, भूपाती गैंग भी सरेंडर के लिए तैयार…

पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को राज्य में लाल आतंक के सफाए की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, अंतागढ़ और सुकमा में हुए आत्मसमर्पणों के बाद अब बीजापुर में भी नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिलने से यह अभियान और भी प्रभावशाली बन गया है।