नक्सल प्रभावित जिले में बेटियां असुरक्षित, हर महीने एक मासूम बन रही शिकार, डेढ़ साल में पॉक्सो के 31 मामले

सिर्फ बीजापुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पॉक्सो मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में फिलहाल 51 पॉक्सो से जुड़े केस लंबित हैं। वहीं कोरबा जिले से चार बलात्कार आरोपी जेल से फरार होने की जानकारी भी सामने आ चुकी है। कानून के अनुसार पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। दोषी को न्यूनतम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 2019 में हुए संशोधन में गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। साथ ही जांच और सुनवाई को समयबद्ध पूरा करना अनिवार्य है।