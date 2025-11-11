हथियार छोड़ो, सरकार लाल कालीन बिछाकर करेगी स्वागत… गृहमंत्री ने नक्सलियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील

बस्तर में शांति, सुरक्षा की अपील (photo source- Patrika)
CG News: प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अमन, चैन और विकास स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की।
उपमुख्यमंत्री शर्मा अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बीजापुर जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभागार में बीजापुर और सुकमा जिले के जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, समाज प्रमुखों, मांझी, चालकी, गायता, पुजारी और पटेलों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बस्तर को हिंसा मुक्त बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समयसीमा तय की है। इसी दिशा में राज्य सरकार की ‘पुनर्वास नीति 2025’ के तहत बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘जो समाज में लौटना चाहेंगे, उनका स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया जाएगा, परंतु जो हिंसा पर अड़े रहेंगे, उनके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा।’’
गृहमंत्री ने बताया कि हाल ही में जगदलपुर में 210 माओवादी हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 92 बीजापुर जिले के हैं। ये सभी पुनर्वास केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने परिवारों से आग्रह किया कि वे अपने परिजनों को समाज में वापस आने के लिए प्रेरित करें।
शर्मा ने यह भी बताया कि वे स्वयं पूर्वर्ती गांव की नक्सल लीडर हिड़मा की वृद्ध माता से मिलकर उनके पुत्र को हिंसा छोड़ने और समाज की मुयधारा में आने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर संबित मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
