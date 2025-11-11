Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

हथियार छोड़ो, सरकार लाल कालीन बिछाकर करेगी स्वागत… गृहमंत्री ने नक्सलियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील

CG News: बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति 2025 के तहत बड़ी संख्या में नक्सली समाज में लौट रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

बस्तर में शांति, सुरक्षा की अपील (photo source- Patrika)

बस्तर में शांति, सुरक्षा की अपील (photo source- Patrika)

CG News: प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अमन, चैन और विकास स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की।

उपमुख्यमंत्री शर्मा अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बीजापुर जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभागार में बीजापुर और सुकमा जिले के जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, समाज प्रमुखों, मांझी, चालकी, गायता, पुजारी और पटेलों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बस्तर को हिंसा मुक्त बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समयसीमा तय की है। इसी दिशा में राज्य सरकार की ‘पुनर्वास नीति 2025’ के तहत बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘जो समाज में लौटना चाहेंगे, उनका स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया जाएगा, परंतु जो हिंसा पर अड़े रहेंगे, उनके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा।’’

CG News: आत्मसमर्पित प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण

गृहमंत्री ने बताया कि हाल ही में जगदलपुर में 210 माओवादी हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 92 बीजापुर जिले के हैं। ये सभी पुनर्वास केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने परिवारों से आग्रह किया कि वे अपने परिजनों को समाज में वापस आने के लिए प्रेरित करें।

शर्मा ने यह भी बताया कि वे स्वयं पूर्वर्ती गांव की नक्सल लीडर हिड़मा की वृद्ध माता से मिलकर उनके पुत्र को हिंसा छोड़ने और समाज की मुयधारा में आने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर संबित मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी…
सुकमा
IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 03:40 pm

Published on:

11 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / हथियार छोड़ो, सरकार लाल कालीन बिछाकर करेगी स्वागत… गृहमंत्री ने नक्सलियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कई टॉप लीडर ढेर, इलाके में फैली दहशत

बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया…

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया...(photo-patrika)
बीजापुर

Bijapur Encounter: फिर दहला बस्तर… मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग

बीजापुर में बड़ी मुठभेड़ (photo source- Patrika)
बीजापुर

सलवा जुडूम के बाद अब जमीन पर संकट, विस्थापितों की पुश्तैनी संपत्ति पर उद्योगपतियों का कब्जा

सलवा जुडूम के बाद अब जमीन पर संकट (photo source- Patrika)
बीजापुर

Chhattisgarh politics: सलवा जुडूम के विस्थापितों की 127 एकड़ जमीन पर उद्योगपति का कब्जा, कांग्रेस का बड़ा आरोप

Chhattisgarh politics (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.