Chhattisgarh politics: सलवा जुडूम के विस्थापितों की 127 एकड़ जमीन पर उद्योगपति का कब्जा, कांग्रेस का बड़ा आरोप

Chhattisgarh politics: सलवा जुडूम के दौर में विस्थापित हुए परिवारों की पैतृक जमीनें अब उद्योगपतियों की लालच का शिकार बन रही हैं यह गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता में लगाया। उन्होंने दावा किया कि भैरमगढ़ राहत शिविरों में रह रहे पांच ग्रामीण परिवारों की कुल 127 एकड़ जमीन रायपुर निवासी उद्योगपति महेन्द्र गोयनका ने फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली।