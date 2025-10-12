CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

गांव के अमरदास खांडे ने इसकी लिखित शिकायत की, तब पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया। शिकायत पर जांच टीम बिठाई गई और तात्कालिन पामगढ़ एसडीएम ने जांच कराई जिसमें शासकीय भूमि को कूटरचित कर अपने नाम पर दर्ज कराने और 20 लाख रुपए का लोन निकालने वाले प्रफुल्ल पिता रविन्द्रनाथ, लोन प्रकरण में सह आवेदिका प्रफुल्ल की मां मिर्जा यादव पिता रविन्द्रनाथ, तात्कालीन हल्का पटवारी, बैंक के तात्कालीन अधिकारी-कर्मचारी की संलप्तिता उजागर हुई। मामले में सभी के ऊपर एफआईआर के आदेश दिए थे।