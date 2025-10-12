Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

CG News: चारसौबीसी में सरकारी गोठान की 5 एकड़ भूमि को कूटरचना कर निजी नाम पर दर्ज कर बैंक से 20 लाख रुपए का फर्जी लोन निकाला गया।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 12, 2025

सरकारी जमीन पर 20 लाख का फर्जी लोन (Photo source- Patrika)

सरकारी जमीन पर 20 लाख का फर्जी लोन (Photo source- Patrika)

CG News: ग्राम पंचायत की 5 एकड़ सरकारी भूमि को कूटरचना कर बैंक से 20 लाख रुपए का फर्जी लोन निकालने का अनोखा मामला सामने आया है। मामले में पामगढ़ एसडीएम ने तात्कालीन पटवारी समेत तीन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिया है। परन्तु इस मामले में आज तक एफआईआर नहीं हुई है। फाइल एसडीएम कार्यालय से लेकर मुलमुला थाने के बीच दो सालों से घूम रही है। वहीं शासकीय भूमि आज भी बंधक है।

CG News: जानें पूरा मामला…

सरकारी जमीन को बैंक में गिरवी रखकर धोखाधड़ी से लोन लेने का यह पूरा मामला पामगढ़ तहसील के अंतर्गत मुलमुला ग्राम पंचायत का है। खसरा नंबर 4/6 और 4/12 सरकारी जमीन है और मुलमुला ग्राम पंचायत में शामिल है। इन जमीनों पर गौशाला, रीपा और तालाब बना हुआ है।

इसके बावजूद, 2020 में, रविंद्रनाथ के बेटे प्रफुल्ल ने भू-अभिलेखों में जालसाजी करके खसरा नंबर 4/6 (1.2000 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 4/12 (0.81000 हेक्टेयर) अपने नाम दर्ज करा लिया और 27.11.2020 को कोरबा जिले के एक्सिस बैंक दीपका शाखा से ₹20 लाख का लोन निकाल लिया। विडंबना यह है कि प्रभावशाली लोग पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

देवेन्द्र चौधरी, एसडीएम पामगढ़: मामले में तात्कालीन पटवारी समेत तीन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने मुलमुला थाना को पत्र लिखे हैं। प्रकरण पुराना है और पूरी जांच उनके कार्यकाल से पूर्व हो चुकी है। प्रकरण में कितने लोग दोषी हैं, इसकी जांच पुलिस करेगी।

CG News: इन पर एफआईआर करने के आदेश


  1. प्रफुल्ल पिता रविन्द्रनाथ दीपका कोरबा




  2. मिर्जा यादव पिता रविन्द्रनाथ यादव दीपका कोरबा




  3. सत्येन्द्र सिंह पिता स्व. बसंत कुमार तात्कालीन हल्का पटवारी मुलमुला

लिखित शिकायत से हुआ पूरा खुलासा

गांव के अमरदास खांडे ने इसकी लिखित शिकायत की, तब पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया। शिकायत पर जांच टीम बिठाई गई और तात्कालिन पामगढ़ एसडीएम ने जांच कराई जिसमें शासकीय भूमि को कूटरचित कर अपने नाम पर दर्ज कराने और 20 लाख रुपए का लोन निकालने वाले प्रफुल्ल पिता रविन्द्रनाथ, लोन प्रकरण में सह आवेदिका प्रफुल्ल की मां मिर्जा यादव पिता रविन्द्रनाथ, तात्कालीन हल्का पटवारी, बैंक के तात्कालीन अधिकारी-कर्मचारी की संलप्तिता उजागर हुई। मामले में सभी के ऊपर एफआईआर के आदेश दिए थे।

तीन बार एफआईआर दर्ज कराने आदेश

CG News: शासकीय भूमि को कूटरचना कर बैंक से फर्जी लोन निकालने वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने अब तक पामगढ़ एसडीएम कार्यालय से 3 बार मुलमुला थाना को पत्र जारी किया जा चुका है लेकिन अब तक मामले में किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मूल दस्तावेज नहीं होने का हवाला देकर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Oct 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

