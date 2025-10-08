पटवारी की मिलीभगत से पैतृक जमीन पर फर्जीवाड़ा! मूल खातेदारों की भूमि को टुकड़ों में बांटकर बेच दी

CG News: पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने धोखाधड़ी और कूट रचना से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए, इसके बावजूद पुलिस और राजस्व विभाग दोनों स्तर पर चुप्पी साधे हुए हैं। मूल खातेदारों ने जब बंटवारे के लिए तहसील और कमिश्नर कोर्ट में आवेदन दिया, तभी यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। खसरा नंबर 153/1 रकबा 2.1600 हेक्टेयर को लेकर कमिश्नर कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन का बंटवारा पुत्र जाहिद खान के साथ-साथ अन्य वारिसान सहेदुन बेगम, खतीजा बेगम, शाहिदा बेगम, मोहम्मद रमजान और खातून उर्फ साधना के बीच समान रूप से किया जाए।