कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है… बीजेपी नेता ने कही ये बड़ी बात, डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी के भी आरोप

गागड़ा ने आरोप लगाया कि मई 2020 में रेत की निविदा प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। उस समय दावा किया गया था कि पंचायतें खुद रेत निकालेंगी और राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बाद में पूरी प्रक्रिया बदलकर ठेकेदारों को सौंप दी गई। यही नहीं, 2021-22 में भंडारण की अनुमति देकर ठेकेदारों को और फायदा पहुंचाया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के दौरान विधायक मंडावी ‘‘कुंभकर्ण की नींद’’ में थे और अब जनता को बरगलाने के लिए जाग रहे हैं।