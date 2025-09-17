कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है… बीजेपी नेता ने कही ये बड़ी बात, डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी के भी आरोप

CG Politics: बीजापुर जिले में रेत का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी के बयानों पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सरकार और विधायक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। मंगलवार को अटल सदन भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व वनमंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि बीजापुर की भोली-भाली जनता को गुमराह करने का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
गागड़ा ने आरोप लगाया कि मई 2020 में रेत की निविदा प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। उस समय दावा किया गया था कि पंचायतें खुद रेत निकालेंगी और राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बाद में पूरी प्रक्रिया बदलकर ठेकेदारों को सौंप दी गई। यही नहीं, 2021-22 में भंडारण की अनुमति देकर ठेकेदारों को और फायदा पहुंचाया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के दौरान विधायक मंडावी ‘‘कुंभकर्ण की नींद’’ में थे और अब जनता को बरगलाने के लिए जाग रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि मंडावी के संरक्षण में हजारों ट्रकों से रेत का अवैध परिवहन पड़ोसी राज्यों तक हुआ। भाजपा का कहना है कि अब विधायक ठेकेदारों पर दबाव बनाकर वसूली करना चाहते हैं। गागड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा - ‘‘कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है और जनता के साथ विश्वासघात किया गया है।’’
प्रेस वार्ता में गागड़ा ने जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफटी) पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास और जनपद पंचायतों के जरिए बोर खनन और तालाब निर्माण में गड़बड़ी की गई। भोपालपट्टनम ब्लॉक के सांड्रापल्ली व चेरपल्ली जैसे गांवों में आज तक मजदूरों को भुगतान नहीं मिला। सवाल उठाते हुए गागड़ा ने कहा कि विधायक मंडावी इन गांवों में जांच दल क्यों नहीं ले जाते और इन गड़बड़ियों पर चुप क्यों हैं?
प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकटेश्वर, जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, जिला महामंत्री सतेंद्र सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य फूलचंद गागड़ा और महिला मोर्चा जिला महामंत्री माहेश्वरी झाड़ी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।