Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है… बीजेपी नेता ने कही ये बड़ी बात, डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी के भी आरोप

Political News: बीजापुर जिले में रेत का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी के बयानों पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सरकार और विधायक को सीधे कटघरे में खड़ा किया।

बीजापुर

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

BJP- Congress (Representative pic)
BJP- Congress (Representative pic)

CG Politics: बीजापुर जिले में रेत का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी के बयानों पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सरकार और विधायक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। मंगलवार को अटल सदन भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व वनमंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि बीजापुर की भोली-भाली जनता को गुमराह करने का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।

गागड़ा ने आरोप लगाया कि मई 2020 में रेत की निविदा प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। उस समय दावा किया गया था कि पंचायतें खुद रेत निकालेंगी और राजस्व बढ़ेगा, लेकिन बाद में पूरी प्रक्रिया बदलकर ठेकेदारों को सौंप दी गई। यही नहीं, 2021-22 में भंडारण की अनुमति देकर ठेकेदारों को और फायदा पहुंचाया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि निविदा प्रक्रिया के दौरान विधायक मंडावी ‘‘कुंभकर्ण की नींद’’ में थे और अब जनता को बरगलाने के लिए जाग रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मंडावी के संरक्षण में हजारों ट्रकों से रेत का अवैध परिवहन पड़ोसी राज्यों तक हुआ। भाजपा का कहना है कि अब विधायक ठेकेदारों पर दबाव बनाकर वसूली करना चाहते हैं। गागड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा - ‘‘कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है और जनता के साथ विश्वासघात किया गया है।’’

ये भी पढ़ें

केंद्रीय गृहमंत्री के Video से छेड़छाड़, आरोपी पर कार्रवाई न होने से भड़के बीजेपी सांसद… जानें पूरा मामला
कांकेर
सांसद भोजराज नाग व BJP नेता के खिलाफ FIR की मांग, टीआई से की थी बदसलूकी… उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

डीएमएफटी घोटाले पर भी सवाल

प्रेस वार्ता में गागड़ा ने जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफटी) पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास और जनपद पंचायतों के जरिए बोर खनन और तालाब निर्माण में गड़बड़ी की गई। भोपालपट्टनम ब्लॉक के सांड्रापल्ली व चेरपल्ली जैसे गांवों में आज तक मजदूरों को भुगतान नहीं मिला। सवाल उठाते हुए गागड़ा ने कहा कि विधायक मंडावी इन गांवों में जांच दल क्यों नहीं ले जाते और इन गड़बड़ियों पर चुप क्यों हैं?

भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद

प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकटेश्वर, जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, जिला महामंत्री सतेंद्र सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य फूलचंद गागड़ा और महिला मोर्चा जिला महामंत्री माहेश्वरी झाड़ी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल
रायपुर
फोटो सोर्स- X हैंडल, Deepak Baij)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 04:20 pm

Published on:

17 Sept 2025 04:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है… बीजेपी नेता ने कही ये बड़ी बात, डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी के भी आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.