Diwali 2025: दीपावली की रौशनी में मिट्टी की खुशबू! तिमेड़ गांव के राजाराम अभी भी चाक से बनाते दीये

Diwali 2025: दीपावली आते ही हर ओर रौशनी का समंदर उमड़ पड़ता है। बाजार रंग-बिरंगे लाइटों, प्लास्टिक के दीयों और आर्टिफिशियल सजावटों से पट जाते हैं। लेकिन इसी चमक-धमक के बीच, कुछ घर अब भी ऐसे हैं जहाँ परंपरा की धीमी आँच पर उम्मीद की लौ जल रही है मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ। यह कहानी है भोपालपटनम के तिमेड़ गाँव की, जहाँ आज भी कुछ कुहार परिवार अपनी परंपरागत कला को जिंदा रखे हुए हैं।