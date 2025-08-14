29 आदिवासी बच्चों को बीच सत्र में दिखाया बाहर का रास्ता, पढ़ाई छोड़ने को हुए मजबूर

इस साल दसवीं के 53 छात्रों में से 22 पास हुए, जबकि 29 का प्रदर्शन कमजोर रहा। कई बच्चे कुछ अंकों से फेल हुए थे, लेकिन सुधार का मौका देने के बजाय उन्हें तुरंत बाहर कर दिया गया। इनमें से अधिकांश बच्चे छठवीं से इसी आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे थे। अब अचानक बेदखल होने से कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ घरों में बैठे और बाकी दूसरे जगह प्रवेश के लिए भटकने को मजबूर हैं।