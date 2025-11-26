Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर ने डाले हथियार

Naxalites Surrender: 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर—जिनमें PLGA बटालियन, एरिया कमेटी, कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

माओवादियों का आत्मसमर्पण जारी (photo source- Patrika)

माओवादियों का आत्मसमर्पण जारी (photo source- Patrika)

Naxalites Surrender: बीजापुर में सुरक्षाबलों को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यह अब तक सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे। इनमें PLGA बटालियन, एरिया कमेटी, कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं।

Naxalites Surrender: नारायणपुर में भी 28 माओवादी ने किया सरेंडर

बता दें ​बीते दिनों नारायणपुर में भी इसी क्रम में कुल 28 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 19 महिला माओवादी भी शामिल हैं, जिन पर कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

पुनर्वास हुए 28 माओवादी कैडरों में निम्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं, जो इस प्रकार है –

▪ Maad Division DVCM Member

▪ PLGA कंपनी नंबर 06 के मिलिट्री सदस्य

▪ एरिया कमेटी सदस्य (ACM)

▪ टेक्निकल टीम सदस्य

▪ मिलिट्री प्लाटून PPCM

▪ मिलिट्री प्लाटून सदस्य

▪ SZCM भास्कर की गार्ड टीम — पार्टी सदस्य (PM)

▪ सप्लाई टीम सदस्य (PM)

▪ एलओएस सदस्य (PM)

▪ जनताना सरकार के सदस्य

हथियारों के साथ किया पुनर्वास

Naxalites Surrender: अपने पुनर्वास के दौरान, तीन माओवादी कैडर ने अपनी SLR, INSAS और 303 राइफलें भी सिक्योरिटी फोर्स को सरेंडर कर दीं। यह हिंसा से उनकी दूरी और कानून-व्यवस्था में उनके भरोसे का एक साफ और पॉजिटिव संकेत है।

2025 में अब तक 287 माओवादी आत्मसमर्पित

नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया ने बताया कि कार्रवाई के बाद वर्ष 2025 में जिले में अब तक 287 माओवादी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 01:43 pm

Published on:

26 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर ने डाले हथियार

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dhan Kharidi: धान तस्करी पर कड़ी निगरानी! बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर से 765 क्विंटल अवैध धान जब्त

तेलंगाना से अवैध धान की एंट्री (photo source- Patrika)
बीजापुर

सर्च ऑपरेशन सफल! 7 नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार, टिफिन बम सहित बड़ा जखीरा बरामद

सात नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: आवारा कुत्तों की मॉनिटरिंग अब शिक्षकों के जिम्मे, स्कूलों में शुरू हुई ‘डॉग वॉच’

पढ़ाई छोड़ शिक्षकों पर सुरक्षा गश्त का बोझ (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: जोखिम हमने उठाया, अब सरकार हमारा साथ दे! बीजापुर-सुकमा के शिक्षादूतों का प्रदर्शन

बीजापुर-सुकमा में अब शिक्षादूत सड़क पर (photo source- Patrika)
बीजापुर

Karregutta CRPF Camp: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप शुरू, नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी तेज

कर्रेगुट्टा पहाड़ पर CRPF का नया कैंप खुला (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.