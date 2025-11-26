अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर ने डाले हथियार

Naxalites Surrender: बीजापुर में सुरक्षाबलों को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यह अब तक सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे। इनमें PLGA बटालियन, एरिया कमेटी, कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं।