अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण! 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर ने डाले हथियार

माओवादियों का आत्मसमर्पण जारी (photo source- Patrika)
Naxalites Surrender: बीजापुर में सुरक्षाबलों को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यह अब तक सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 41 माओवादी कैडर पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे। इनमें PLGA बटालियन, एरिया कमेटी, कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं।
बता दें बीते दिनों नारायणपुर में भी इसी क्रम में कुल 28 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 19 महिला माओवादी भी शामिल हैं, जिन पर कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
पुनर्वास हुए 28 माओवादी कैडरों में निम्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं, जो इस प्रकार है –
▪ Maad Division DVCM Member
▪ PLGA कंपनी नंबर 06 के मिलिट्री सदस्य
▪ एरिया कमेटी सदस्य (ACM)
▪ टेक्निकल टीम सदस्य
▪ मिलिट्री प्लाटून PPCM
▪ मिलिट्री प्लाटून सदस्य
▪ SZCM भास्कर की गार्ड टीम — पार्टी सदस्य (PM)
▪ सप्लाई टीम सदस्य (PM)
▪ एलओएस सदस्य (PM)
▪ जनताना सरकार के सदस्य
Naxalites Surrender: अपने पुनर्वास के दौरान, तीन माओवादी कैडर ने अपनी SLR, INSAS और 303 राइफलें भी सिक्योरिटी फोर्स को सरेंडर कर दीं। यह हिंसा से उनकी दूरी और कानून-व्यवस्था में उनके भरोसे का एक साफ और पॉजिटिव संकेत है।
नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया ने बताया कि कार्रवाई के बाद वर्ष 2025 में जिले में अब तक 287 माओवादी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग