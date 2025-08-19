Bijnor News: बिजनौर में प्रशासनिक फेरबदल! डीएम जसजीत कौर ने चार उप जिलाधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदला

Administrative reshuffle dm changes four sdm postings Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में डीएम जसजीत कौर ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सोमवार को जारी आदेश के बाद जिले के चार उप जिलाधिकारियों (SDM) के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। इस फेरबदल से धामपुर, बिजनौर, नगीना और सदर क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी कार्यभार संभालेंगे।