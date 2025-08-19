Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

Bijnor News: बिजनौर में प्रशासनिक फेरबदल! डीएम जसजीत कौर ने चार उप जिलाधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदला

Bijnor News: बिजनौर जिले में डीएम जसजीत कौर ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले के चार उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं।

बिजनोर

Mohd Danish

Aug 19, 2025

bijnor administrative reshuffle dm changes four sdm postings
Bijnor News: बिजनौर में प्रशासनिक फेरबदल! Image Source - Social Media

Administrative reshuffle dm changes four sdm postings Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में डीएम जसजीत कौर ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सोमवार को जारी आदेश के बाद जिले के चार उप जिलाधिकारियों (SDM) के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। इस फेरबदल से धामपुर, बिजनौर, नगीना और सदर क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी कार्यभार संभालेंगे।

स्मृति मिश्रा को धामपुर की जिम्मेदारी

नवागत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बिजनौर स्मृति मिश्रा को धामपुर का नया उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वह धामपुर तहसील के प्रशासनिक कार्यों को देखेंगी।

रितु चौधरी बनीं बिजनौर की नई एसडीएम

धामपुर की मौजूदा उप जिलाधिकारी रितु चौधरी का तबादला कर उन्हें बिजनौर का नया उप जिलाधिकारी बनाया गया है। रितु चौधरी अब जिले की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हुए बिजनौर तहसील का नेतृत्व करेंगी।

आशुतोष रामप्यारे जायसवाल को मिली नई जिम्मेदारी

नगीना के एसडीएम आशुतोष रामप्यारे जायसवाल को अब बिजनौर डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें बिजनौर सदर में जिम्मेदारी दी गई है।

नितिन कुमार बने नगीना के एसडीएम

बिजनौर सदर के एसडीएम नितिन कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें नगीना का उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद नगीना में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

जिले में प्रशासनिक हलचल

इन तबादलों के बाद बिजनौर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आम जनता को उम्मीद है कि नए अधिकारियों की नियुक्ति से कामकाज में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में सुधार होगा।

Published on:

19 Aug 2025 10:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnor News: बिजनौर में प्रशासनिक फेरबदल! डीएम जसजीत कौर ने चार उप जिलाधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदला

