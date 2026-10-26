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27 अक्टूबर से रात की ड्यूटी में गर्म कपड़े, 1 नवंबर से दिन-रात शीतकालीन वर्दी लागू

यूपी पुलिस में शीतकालीन वर्दी का आदेश जारी हुआ है। 27 अक्टूबर से रात की ड्यूटी में गर्म कपड़े और 1 नवंबर से दिन-रात शीतकालीन वर्दी लागू होगी। बिजनौर एसपी ने भी निर्देश दिए।
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बिजनोर

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Aman Pandey

Updated: 26 Oct 2026, 12:16 AM IST

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बिजनौर। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की वर्दी में बदलाव होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में शीतकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 27 अक्टूबर से रात की ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी खाकी वर्दी के साथ गर्म कपड़े पहन सकेंगे। वहीं 1 नवंबर से दिन और रात, दोनों समय शीतकालीन वर्दी लागू हो जाएगी।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किए निर्देश


पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित तिथियों से व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

बिजनौर में एसपी ने जारी किए दिशा-निर्देश


आदेश के अनुपालन में बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ने भी अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शीतकालीन वर्दी संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि सभी संबंधित पुलिसकर्मियों तक आदेश की जानकारी पहुंचाई जाए।

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Updated on:

26 Oct 2026, 12:16 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / 27 अक्टूबर से रात की ड्यूटी में गर्म कपड़े, 1 नवंबर से दिन-रात शीतकालीन वर्दी लागू

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