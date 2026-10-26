27 अक्टूबर से रात की ड्यूटी में गर्म कपड़े, 1 नवंबर से दिन-रात शीतकालीन वर्दी लागू

बिजनौर। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की वर्दी में बदलाव होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में शीतकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 27 अक्टूबर से रात की ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी खाकी वर्दी के साथ गर्म कपड़े पहन सकेंगे। वहीं 1 नवंबर से दिन और रात, दोनों समय शीतकालीन वर्दी लागू हो जाएगी।