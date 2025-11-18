Rajasthan : दिल दहलाने वाला था भंवरनाथ हत्याकांड, अब एक ही परिवार के 7 लोग ताउम्र खाएंगे जेल की रोटी, ये है पूरी कहानी

Bhanwarnath Murder Case : बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र के बम्बलु गांव में हुए भंवरनाथ हत्याकांड आखिरकार फैसला आ गया। 7 लोग दोषी पाए गए, जिन्हें उम्रकैद और 22-22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस हत्याकांड की कहानी 27 मई 2014 की लिखी गई थी। जामसर निवासी अन्नानाथ ने जामसर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया गया कि 27 मई, 14 को उसका भाई भंवरनाथ शाम को गांव में कुएं के पास से घर आ रहा था। इस दौरान पिकअप में सवार होकर पहुंचे लोगों ने उसे जान से मारने के लिए टक्कर मारी और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे भंवरनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया।