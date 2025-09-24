दिल्ली-बीकानेर का सफर सिर्फ 6 घंटे में होगा पूरा, 28 सितंबर से रेगुलर दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन, राजस्थान में एक और ठहराव बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। मंगलवार को जारी ट्रेन के रिशिड्यूल में श्रीडूंगरगढ़ में ठहराव दिया गया है। विधायक ताराचन्द सारस्वत ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को पत्र लिखकर बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत रेल सेवा का श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की मांग की गई थी, जिसे पूरा किया गया है। इससे यात्रियों को सुविधा के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन से आमजन को दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों तक पहुंचने में सुगमता होगी।