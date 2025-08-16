Bikaner: 50 लाख के बीमा क्लेम में युवक ने खुद को साबित किया मरा, ऐसे गेम रच रहा था आरोपी…खुली पोल

बीकानेर। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बीमा कंपनी से 50 लाख रुपये का क्लेम लेने के लिए खुद को मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी मौत को प्रमाणित करने के लिए उसने नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और श्मशान घाट से दाह संस्कार की पर्ची तक बनवा ली। मामला उजागर होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मांगीलाल ज्याणी है, जो श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है। मांगीलाल ने 9 अगस्त 2023 को बंधन लाइफ इंश्योरेंस से 50 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा था। इस पॉलिसी की प्रीमियम राशि 1221 रुपये मासिक तय की गई थी। उसने शुरुआती दो किश्तें जमा कीं और इसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को कंपनी को सूचना दी गई कि मांगीलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद उसके परिचित ने बीमा राशि के लिए क्लेम दायर किया।
कंपनी की ओर से क्लेम जांच के दौरान बैंक से दस्तावेज मांगे गए। इस पर मृतक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और दाह संस्कार की पर्ची कंपनी को उपलब्ध कराई गई। डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम बीकानेर से जारी दिखाया गया था, जबकि दाह संस्कार की पर्ची श्मशान घाट से बनवाई गई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब बीमा कंपनी ने गहराई से पड़ताल की तो मामला संदिग्ध लगने लगा।
कंपनी के लीगल ऑफिसर सौरभ कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के घर-परिवार से संपर्क किया गया तो मांगीलाल के जिंदा होने की जानकारी मिली। इस पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ और जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मांगीलाल को हिरासत में ले लिया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि दस्तावेज बनवाने में किन कर्मचारियों या अन्य लोगों की भूमिका रही। जांच अधिकारियों के मुताबिक, मामले में मांगीलाल के कुछ परिचित और सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।
थाना प्रभारी एसआई देवेंद्र सोनी ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल मांगीलाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।