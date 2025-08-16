Patrika LogoSwitch to English

Bikaner: 50 लाख के बीमा क्लेम में युवक ने खुद को साबित किया मरा, ऐसे गेम रच रहा था आरोपी…खुली पोल

Insurance Claim: पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मांगीलाल ज्याणी है, जो श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है। मांगीलाल ने 9 अगस्त 2023 को बंधन लाइफ इंश्योरेंस से 50 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा था।

बीकानेर

Kamal Mishra

Aug 16, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक

बीकानेर। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बीमा कंपनी से 50 लाख रुपये का क्लेम लेने के लिए खुद को मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी मौत को प्रमाणित करने के लिए उसने नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और श्मशान घाट से दाह संस्कार की पर्ची तक बनवा ली। मामला उजागर होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मांगीलाल ज्याणी है, जो श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है। मांगीलाल ने 9 अगस्त 2023 को बंधन लाइफ इंश्योरेंस से 50 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा था। इस पॉलिसी की प्रीमियम राशि 1221 रुपये मासिक तय की गई थी। उसने शुरुआती दो किश्तें जमा कीं और इसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को कंपनी को सूचना दी गई कि मांगीलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद उसके परिचित ने बीमा राशि के लिए क्लेम दायर किया।

ऐसे गेम रच रहा था आरोपी

कंपनी की ओर से क्लेम जांच के दौरान बैंक से दस्तावेज मांगे गए। इस पर मृतक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और दाह संस्कार की पर्ची कंपनी को उपलब्ध कराई गई। डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम बीकानेर से जारी दिखाया गया था, जबकि दाह संस्कार की पर्ची श्मशान घाट से बनवाई गई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब बीमा कंपनी ने गहराई से पड़ताल की तो मामला संदिग्ध लगने लगा।

कंपनी ने थाने में दर्ज कराई FIR

कंपनी के लीगल ऑफिसर सौरभ कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के घर-परिवार से संपर्क किया गया तो मांगीलाल के जिंदा होने की जानकारी मिली। इस पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ और जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मांगीलाल को हिरासत में ले लिया।

युवक ने कैसे बनवाई दाह संस्कार की फर्जी पर्ची

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि दस्तावेज बनवाने में किन कर्मचारियों या अन्य लोगों की भूमिका रही। जांच अधिकारियों के मुताबिक, मामले में मांगीलाल के कुछ परिचित और सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।

परिवार के और लोग हो सकते हैं शामिल

थाना प्रभारी एसआई देवेंद्र सोनी ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल मांगीलाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

16 Aug 2025 12:44 pm

