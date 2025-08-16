Bikaner: 50 लाख के बीमा क्लेम में युवक ने खुद को साबित किया मरा, ऐसे गेम रच रहा था आरोपी…खुली पोल

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मांगीलाल ज्याणी है, जो श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है। मांगीलाल ने 9 अगस्त 2023 को बंधन लाइफ इंश्योरेंस से 50 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा था। इस पॉलिसी की प्रीमियम राशि 1221 रुपये मासिक तय की गई थी। उसने शुरुआती दो किश्तें जमा कीं और इसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को कंपनी को सूचना दी गई कि मांगीलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद उसके परिचित ने बीमा राशि के लिए क्लेम दायर किया।