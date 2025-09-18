Bikaner: सोलर प्लांट में नौकरी को लेकर घमासान; गाड़ियों में भरकर आए लोग, कई लोग खून से लथपथ दिखे

बीकानेर। छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र के केला गांव स्थित सोलर प्लांट पर रोजगार को लेकर ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। बुधवार को हुई इस झड़प में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है।
ग्रामीणों का आरोप है कि सोलर प्लांट प्रशासन गांव के युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को नौकरी पर रख रहा है। इसको लेकर लंबे समय से नाराजगी चल रही थी। वहीं प्लांट प्रबंधन का कहना है कि नियुक्तियां योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाती हैं।
ग्रामीणों और प्लांट से जुड़े लोगों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान लाठी-डंडों से हमला कर कई लोग लहूलुहान हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग गाड़ियों में भरकर मौके पर पहुंचते और हाथों में लाठियां लिए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग खून से लथपथ हालत में नजर आए।
झगड़े की सूचना मिलते ही छत्तरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से परस्पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है।
सेरूणा गांव निवासी अशोक नाथ ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें रास्ता रोककर मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसमें कालू मोहम्मद, निहाल खान, अली शेर, सुमेर खान, कुर्बान खान, अरशद, राजू, बरकत, मोहम्मद अली, लियाकत खान सहित कई नाम शामिल हैं।
वहीं, दूसरे पक्ष से छत्तरगढ़ निवासी लियाकत अली ने भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने प्रेम नाथ, महेंद्र नाथ, सोमनाथ, लक्ष्मण नाथ समेत कई लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है और स्थिति सामान्य है।