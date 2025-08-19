बीकानेर: स्पा सेंटर में बिना अनुमति ठहराई गईं विदेशी युवतियां, संचालक और मालिक पर मामला दर्ज



बता दें कि यह मामला विदेशी अधिनियम 1946 की धारा-7/14 का उल्लंघन है। स्पा सेंटर संचालक विशाल मेहता पुत्र कपिल किशोर मेहता एवं गोपाली सदन मालिक विकांत गुपता पुत्र बालकिशन गुप्ता के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।