Rajasthan: कलक्टर आवास के पास महिला जज से लूट, टूटे पैर के साथ आरोपी की हुई परेड

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी के निर्देशन में सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद पुलिस ने कुशल मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची, जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। उसने जो जगह बताई, वहीं पर लूट की रिपोर्ट दी गई थी। उसे अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लिया गया है, ताकि कुछ और घटनाओं का पर्दाफाश हो सके।