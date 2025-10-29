Hanuman Beniwal: RLP स्थापना दिवस पर महारैली, गरजे हनुमान बेनीवाल, निशाने पर CM भजनलाल और गहलोत

बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश हर मोर्चे पर कमजोर हुआ है। अग्नि देवता तक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध सिर चढ़ कर बोल रहा है, व्यापारियों से करोड़ों की फिरौती मांगी जा रही है। आरएलपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। माफिया पनपाने वाले अधिकारियों को सरकार आगे बढ़ा रही है। यह शुरुआत ठीक नहीं है।