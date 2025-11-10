Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan News: राजस्थान में यहां बनेगा नया ROB, 52 करोड़ होंगे खर्च, सरकार ने 40 करोड़ रुपए किए मंजूर

Rajasthan New ROB: राजस्थान के बीकानेर जिले में जल्द ही नया रेलवे ओवरब्रिज बनने वाला है। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Nov 10, 2025

New-ROB

AI generated photo

बीकानेर। नगाणेचीजी मंदिर से महिला थाना रोड होकर रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाले मार्ग पर डेढ़ से लंबित रेलवे ओवरब्रिज अब आकार लेगा। रेलवे फाटक बंद होने से इस रेलवे क्रॉसिंग पर लोग परेशान होते है। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट 2024-25 में इसके निर्माण की घोषणा की थी।

अब करीब डेढ़ साल से ज्यादा समय निकल चुका है। भजनलाल सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

विभाग ने 52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। डीपीआर और लागत राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दी है। अब आरओबी के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हैडिंग सुझाव

622 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ा

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सिटी डिविजन डॉ. विमल कुमार गहलोत के अनुसार नागणेचीजी मंदिर से रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र की ओर रेल फाटक पर 622 मीटर लंबाई के रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। इसकी चौड़ाई 15 मीटर और टू लेन का होगा। इस कार्य की जीएडी रेलवे ने 13 अगस्त को स्वीकृत कर दी थी।

भूमि अवाप्ति कर बनेगा

एक्सईएन डॉ. गहलोत के अनुसार बजट घोषणा में आरओबी के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बीओक्यू के अनुसार आरओबी की कुल लागत राशि 52 करोड़ रुपए है।

आरओबी की लागत राशि बढ़ने का मुख्य कारण भूमि अवाप्ति की राशि बढ़ना है। जो रिको के व्यावसायिक क्षेत्र के अधीन है। इसी एलसी पर बीओक्यू में आरयूबी के निर्माण की लागत राशि भी शामिल है। करीब 3 हजार स्क्वेयर मीटर भूमि की अवाप्ति की जानी है। जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बजट घोषणा पर ढिलाई के लगे आरोप

नागणेचीजी मंदिर के सामने रेल फाटक समस्या के स्थायी समाधान की मांग लंबे समय से हो रही है। पुनीत शर्मा के अनुसार राज्य सरकार ने यहां आरओबी निर्माण के लिए डेढ़ साल पहले बजट में घोषणा की थी। प्रशासनिक ढ़िलाई से आरओबी निर्माण में देरी हो रही है। अब बजट जारी होने से कार्य शुरू होने की उम्मीद बंधी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अ​भ्यर्थियों को बड़ा झटका, धरी रह गई तैयारी; जानें क्यों
जयपुर
Rajasthan-Teacher-Recruitment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 09:20 am

Published on:

10 Nov 2025 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan News: राजस्थान में यहां बनेगा नया ROB, 52 करोड़ होंगे खर्च, सरकार ने 40 करोड़ रुपए किए मंजूर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जुड़ता गया कारवां और बन गई गोशाला, अब इस बाजार में नहीं दिखेंगे निराश्रित पशु

बीकानेर

सामूहिक विवाह: अब बदली सोच, बने समाज के गौरव

बीकानेर

Bikaner Fire: ढाणी में आग लगने से 5 साल का बालक जिंदा जला, बचने के लिए लोहे की टंकी में छुपा, नहीं बची जान

bikaner fire Death
बीकानेर

रफ्तार बढ़ी और दूरियां सिमटीं…भाप के इंजन से वंदे भारत तक का रेल सफर

भविष्य में ऐसा नजर आएगा बीकानेर का रेलवे स्टेशन।
बीकानेर

Rajasthan: आज सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बनेगा नया रिकॉर्ड, विभाग ने जारी किए निर्देश

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.