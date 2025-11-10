Rajasthan News: राजस्थान में यहां बनेगा नया ROB, 52 करोड़ होंगे खर्च, सरकार ने 40 करोड़ रुपए किए मंजूर

AI generated photo
बीकानेर। नगाणेचीजी मंदिर से महिला थाना रोड होकर रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाले मार्ग पर डेढ़ से लंबित रेलवे ओवरब्रिज अब आकार लेगा। रेलवे फाटक बंद होने से इस रेलवे क्रॉसिंग पर लोग परेशान होते है। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट 2024-25 में इसके निर्माण की घोषणा की थी।
अब करीब डेढ़ साल से ज्यादा समय निकल चुका है। भजनलाल सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।
विभाग ने 52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। डीपीआर और लागत राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दी है। अब आरओबी के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हैडिंग सुझाव
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सिटी डिविजन डॉ. विमल कुमार गहलोत के अनुसार नागणेचीजी मंदिर से रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र की ओर रेल फाटक पर 622 मीटर लंबाई के रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। इसकी चौड़ाई 15 मीटर और टू लेन का होगा। इस कार्य की जीएडी रेलवे ने 13 अगस्त को स्वीकृत कर दी थी।
एक्सईएन डॉ. गहलोत के अनुसार बजट घोषणा में आरओबी के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बीओक्यू के अनुसार आरओबी की कुल लागत राशि 52 करोड़ रुपए है।
आरओबी की लागत राशि बढ़ने का मुख्य कारण भूमि अवाप्ति की राशि बढ़ना है। जो रिको के व्यावसायिक क्षेत्र के अधीन है। इसी एलसी पर बीओक्यू में आरयूबी के निर्माण की लागत राशि भी शामिल है। करीब 3 हजार स्क्वेयर मीटर भूमि की अवाप्ति की जानी है। जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नागणेचीजी मंदिर के सामने रेल फाटक समस्या के स्थायी समाधान की मांग लंबे समय से हो रही है। पुनीत शर्मा के अनुसार राज्य सरकार ने यहां आरओबी निर्माण के लिए डेढ़ साल पहले बजट में घोषणा की थी। प्रशासनिक ढ़िलाई से आरओबी निर्माण में देरी हो रही है। अब बजट जारी होने से कार्य शुरू होने की उम्मीद बंधी है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग