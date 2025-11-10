Rajasthan News: राजस्थान में यहां बनेगा नया ROB, 52 करोड़ होंगे खर्च, सरकार ने 40 करोड़ रुपए किए मंजूर

नागणेचीजी मंदिर के सामने रेल फाटक समस्या के स्थायी समाधान की मांग लंबे समय से हो रही है। पुनीत शर्मा के अनुसार राज्य सरकार ने यहां आरओबी निर्माण के लिए डेढ़ साल पहले बजट में घोषणा की थी। प्रशासनिक ढ़िलाई से आरओबी निर्माण में देरी हो रही है। अब बजट जारी होने से कार्य शुरू होने की उम्मीद बंधी है।