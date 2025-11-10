Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अ​भ्यर्थियों को बड़ा झटका, धरी रह गई तैयारी; जानें क्यों

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस भर्ती से लाखों अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 10, 2025

Rajasthan-Teacher-Recruitment

सीकर के सरकारी स्कूल में एक भर्ती परीक्षा के दौरान लगी लंबी लाइन। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस भर्ती से लाखों अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। लेवल-2 में सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के पद शामिल नहीं किए गए हैं।

इससे करीब पांच लाख बीएड डिग्रीधारी और रीट पास अभ्यर्थी तथा लगभग 80 हजार विशेष शिक्षा डिग्रीधारी आवेदन से वंचित हो गए हैं। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों की तैयारी अब धरी रह गई है।

पदोन्नति विवाद

-5 वर्षों से लंबित तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति
-करीब 30 हजार पद रिक्त हो सकते थे
-सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं
-बेरोजगारों को पदों का लाभ नहीं मिला

भर्ती में पदों की स्थिति

लेवल-1: 5636 पद
सामान्य शिक्षा: 5000
संस्कृत शिक्षा: 636
लेवल-2: 2123 पद

केवल संस्कृत शिक्षा

सामान्य शिक्षा: 0 पद
विशेष शिक्षा: 0 पद

पदोन्नति लंबित, बेरोजगारों को नुकसान

शिक्षा विभाग में पिछले पांच वर्षों से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति लंबित है। सामान्यत: पांच वर्ष में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति होती है, जिससे करीब 30 हजार पद रिक्त हो जाते। इन पदों का लाभ बेरोजगारों को मिलता है। शिक्षकों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की। 24 सितंबर 2025 को दिए गए आदेश के तहत सरकार को अतिरिक्त विषयों पर जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन छह सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पदोन्नति मामले को ठंडे बस्ते में डालने से भर्ती में पद नहीं बढ़ पाए।

शिक्षकों और संगठनों की प्रतिक्रिया

भर्ती निकलने से पहले सरकार यदि पदोन्नति मामले में काम करती तो 30 हजार पद रिक्त हो जाते। बीएड धारक बेरोजगारों को इसका लाभ मिलता। यह अब तक की सबसे कम पदों की भर्ती है।
-विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राज. प्रा. एवं मा. शिक्षक संघ

इनका कहना है

बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार बरसों से तैयारी कर भर्ती का इंतजार कर रहे थे। पद नहीं देने से युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सरकार को लेवल-2 में सामान्य शिक्षा के पदों को शामिल करना चाहिए।
-ईरा बोस, प्रदेशाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल

10 Nov 2025

10 Nov 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अ​भ्यर्थियों को बड़ा झटका, धरी रह गई तैयारी; जानें क्यों

