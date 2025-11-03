Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर रोक से उलझी गांवों की राजनीति, धरी की धरी रह गई दावेदारों की तैयारी

बीकानेर/महाजन। राजस्थान में पंचायत चुनावों पर लगी रोक के कारण गांवों की राजनीति उलझकर रह गई है। दावेदारों ने जिस उम्मीद व उत्साह के साथ चुनावों की तैयारियां की थी, वो सब निर्वाचन आयोग के एसआईआर के आदेश के बाद धरी की धरी रह गई। जिससे प्रत्याशी निराश है। वहीं, उनके समर्थक भी मायूस नजर आने लगे हैं। अब हथाई का मुद्दा पंचायत चुनाव की फरवरी 2026 के बाद तारीख पर केंद्रित हो गया है। गौरतलब है कि अक्टूबर में पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण पंचायत चुनावों में सरपंच व वार्ड पंच के दावेदारों ने शादी की तरह तैयारियां की थी।