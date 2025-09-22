Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

सड़क को बनाया पार्टी स्पॉट, बीच रोड पर तलवार से केक काटने वीडियो वायरल, पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Bilaspur News: रतनपुर-कोरबा एनएच पर रतनपुर बाइपास को शनिवार की देर रात कुछ युवाओं ने पार्टी स्पॉट बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में 15 युवक बीच सड़क पर अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 22, 2025

गिरफ्तार (Photo Patrika)
गिरफ्तार (Photo Patrika)

Chhattisgarh News: रतनपुर-कोरबा एनएच पर रतनपुर बाइपास को शनिवार की देर रात कुछ युवाओं ने पार्टी स्पॉट बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में 15 युवक बीच सड़क पर अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं।

उन्होंने पहले स्कूटी पर 4 केक रखे फिर बर्थडे बॉस को तलवार से उसे कटवाया और जश्न मनाते हुए पटाखे भी फोड़े। इसका वीडियो उन्होंने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर रतनपुर थाने में आर्स एक्ट की धारा 25, 27 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 191(2) के तहत अपराध दर्ज कर तलवार और स्कूटी जब्त कर लिया है। इनमें 9 नाबालिग है।

गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों में रूपेश कैवर्त, कमलेश सरवन, रितेश नायक, कर्ण सिंह, रणजीत केवट, अभ्युदय भारद्वाज शामिल हैं। जबकि 9 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। सभी ग्राम खैरखुंडी, थाना रतनपुर निवासी हैं।

हाईकोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

कुछ दिन पहले मस्तूरी रोड पर एनएच पर महंगी गाड़ियां खड़ी कर सड़क जाम करने के वायरल वीडियो पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा था- ‘ अपराधी, अमीर और रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस नख-दंतहीन बाघ बन जाती है। सड़कों पर इस तरह का उपद्रव लोगों की जान को खतरे में डालता है।

लगातार बढ़ रही सड़क पर गुंडागर्दी

यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने मस्तूरी के एक फार्म हाउस में भी युवकों ने बर्थडे पार्टी के दौरान स्टंटबाजी कर हंगामा मचाया था। उस मामले में पुलिस ने नाम-पते छुपाए, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

Published on:

22 Sept 2025 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सड़क को बनाया पार्टी स्पॉट, बीच रोड पर तलवार से केक काटने वीडियो वायरल, पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार

