सड़क को बनाया पार्टी स्पॉट, बीच रोड पर तलवार से केक काटने वीडियो वायरल, पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार

उन्होंने पहले स्कूटी पर 4 केक रखे फिर बर्थडे बॉस को तलवार से उसे कटवाया और जश्न मनाते हुए पटाखे भी फोड़े। इसका वीडियो उन्होंने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर रतनपुर थाने में आर्स एक्ट की धारा 25, 27 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 191(2) के तहत अपराध दर्ज कर तलवार और स्कूटी जब्त कर लिया है। इनमें 9 नाबालिग है।