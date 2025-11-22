आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली दस्तावेजों से मिली नौकरी, जांच रिपोर्ट पर मचा बवाल

Anganwadi Assistant Recruitment: सरकंडा के आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 90 की सहायिका पुष्पा पर गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगा है। शिकायत करने वाली मन्नू मानिकपुरी ने यह मामला डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ध्यान में लाया। जबकि URC ऑफिसर वासुदेव पांडे को इस मामले की जांच का काम सौंपा गया था, उनकी रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।