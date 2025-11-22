Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली दस्तावेजों से मिली नौकरी, जांच रिपोर्ट पर मचा बवाल

Anganwadi Assistant Recruitment: आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जी दस्तावेज़ों का बड़ा खुलासा। जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठे। भर्ती प्रक्रिया में घोटाले और लापरवाही के गंभीर आरोप।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 22, 2025

आंगनबाड़ी सहायिका का खेल (photo source- Patrika)

आंगनबाड़ी सहायिका का खेल (photo source- Patrika)

Anganwadi Assistant Recruitment: सरकंडा के आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 90 की सहायिका पुष्पा पर गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगा है। शिकायत करने वाली मन्नू मानिकपुरी ने यह मामला डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ध्यान में लाया। जबकि URC ऑफिसर वासुदेव पांडे को इस मामले की जांच का काम सौंपा गया था, उनकी रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुष्पा की जन्मतिथि से जुड़े दो अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन रिपोर्ट में उन्हें ठीक से वेरिफाई नहीं किया गया। रिकॉर्ड में साफ अंतरों को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे जांच में भेदभाव और लापरवाही के आरोप लगे हैं।

Anganwadi Assistant Recruitment: विभागों की चुप्पी ने बढ़ाया विवाद

महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग ने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया है। उनकी चुप्पी से यह शक और बढ़ गया है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठी चिंता

आंगनबाड़ी सेंटर बच्चों के न्यूट्रिशन और सेफ्टी के लिए ज़िम्मेदार हैं। ऐसे सेंटर पर जॉब स्कैम के आरोप लगना गंभीर चिंता की बात है। न तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और न ही डिपार्टमेंट के अधिकारी अभी तक कोई जवाब देने के लिए आगे आए हैं।

गड़बड़ी के बावजूद कार्रवाई नहीं

Anganwadi Assistant Recruitment: डॉक्यूमेंट्स में साफ़ अंतर होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और अधिकारी ज़िम्मेदारी से बचते दिख रहे हैं। इस स्थिति को डिपार्टमेंट की लापरवाही का साफ़ उदाहरण माना जा रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली दस्तावेजों से मिली नौकरी, जांच रिपोर्ट पर मचा बवाल

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

