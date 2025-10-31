सुपरवाइजर की प्रताड़ना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, एक ने छोड़ी नौकरी, महिला एवं बाल विकास विभाग में मचा हड़कंप

Chhattisgarh News: कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपस्थित रहीं। उन्होंने आयोग सदस्य को बताया कि सुपरवाइजर सरोज कुंवर दोरनापाल और डुब्बाटोटा सेक्टर की कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा, अपमानजनक व्यवहार और धमकी का प्रयोग करती हैं। उनका कहना था कि इस कारण विभागीय वातावरण दूषित हो गया है और कई कार्यकर्ता मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या का प्रयास किया, एक ने नौकरी छोड़ी और कार्यकर्ता मुन्नी की हृदयाघात से मौत हो गई।