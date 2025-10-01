Bilaspur News: बिलासपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की मंजूरी, जानिए क्या होगा लाभ?

इस परियोजना पर लगभग 298.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंजूर किए गए 15 स्टेशनों में बिश्रामपुर, कमलपुरग्राम, अंबिकापुर, मौहारी, हरद, पाराडोल, कोतमा, बिजुरी, करंजी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, घुटकू, कलमीटार, लैंको और कुसमुंडा शामिल हैं। रेलवे बोर्ड की इस मंजूरी के बाद बिलासपुर मंडल के इन 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और कवच प्रणाली का संयुक्त संचालन यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध रेल यात्रा सुनिश्चित करेगा।