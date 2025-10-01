Bilaspur News: बिलासपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की मंजूरी, जानिए क्या होगा लाभ?

फाइल फोटो
Bilaspur News: रेल यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षित परिचालन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिलासपुर रेल मंडल के 15 पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई) स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली स्थापित की जाएगी।
इस परियोजना पर लगभग 298.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंजूर किए गए 15 स्टेशनों में बिश्रामपुर, कमलपुरग्राम, अंबिकापुर, मौहारी, हरद, पाराडोल, कोतमा, बिजुरी, करंजी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, घुटकू, कलमीटार, लैंको और कुसमुंडा शामिल हैं। रेलवे बोर्ड की इस मंजूरी के बाद बिलासपुर मंडल के इन 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और कवच प्रणाली का संयुक्त संचालन यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध रेल यात्रा सुनिश्चित करेगा।
ट्रेन संचालन की अधिक संरक्षा और दक्षता।
कवच प्रणाली के साथ सहज एकीकरण।
तेज़ ट्रेन नियंत्रण और आकस्मिक स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया।
सम्पूर्ण नेटवर्क की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता में वृद्धि।
