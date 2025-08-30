हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नाबालिग न साबित होने पर आजीवन कारावास घटाकर 10 साल सश्रम कैद

पीड़िता ने घटना के समय अपनी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई थी और उसकी माँ ने उसकी जन्मतिथि 5 जून 2005 बताई थी। ऐसे साक्ष्य को अग्राह्य माना गया। क्योंकि यह दावा किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र 16 या 18 वर्ष से कम थी।