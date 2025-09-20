हाईकोर्ट का हैरान कर देने वाला फैसला! 24 साल पुराने रेप केस में नाबालिग साबित हुआ आरोपी, सजा रद्द

Bilaspur High Court: घटना 3 जुलाई 2001 की रात रतनपुर क्षेत्र के एक गांव में हुई। पीड़िता 15 वर्ष की किशोरी का आरोपी रिश्ते में मौसेरा भाई है। घटना की रात वह पीड़िता के घर रुका था। देर रात उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता ने परिजन को पूरी बात बताई। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने 29 अप्रैल 2002 को आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।