CG Fraud News: ठगों ने मिनटों में खाली कर दिया खाता, क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर 1.69 लाख की साइबर ठगी...(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इंटरनेट युग में एक गलत क्लिक कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ताजा उदाहरण सरकंडा थाना क्षेत्र में सामने आया है। क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर साइबर ठगों ने सिटी पार्क कॉलोनी, मोपका निवासी के.एल. नरसिम्हा राव से 1.69 लाख रुपए हड़प लिए। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की, जिससे 25,377 रुपए की रकम फ्रीज हो सकी।
मिली जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर को दोपहर करीब 12.30 बजे राव को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा गया, जिसे ठगों ने पंजाब नेशनल बैंक का ऐप बताकर डाउनलोड करने कहा। भरोसा कर उन्होंने ऐप इंस्टॉल कर उसमें पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स दर्ज कर दीं। कुछ ही पलों में उनका फोन पूरी तरह हैक हो गया।
इसके बाद उनके खाते से नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए रकम जाने लगी। पीड़ित के अनुसार, 1,51,000 रुपए बंधन बैंक, हुगली (पश्चिम बंगाल) स्थित पूजा विश्वास के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि बाकी 18,350 रुपए अलग-अलग किश्तों में यूपीआई से भेजे गए।
ठगी की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने रकम ट्रांसफर हुए दोनों मोबाइल नंबरों 9348023057 और 9798034864 के धारकों की पहचान और बैंक खातों की पड़ताल शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग