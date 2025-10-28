CG Fraud News: ठगों ने मिनटों में खाली कर दिया खाता, क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर 1.69 लाख की साइबर ठगी…

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इंटरनेट युग में एक गलत क्लिक कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ताजा उदाहरण सरकंडा थाना क्षेत्र में सामने आया है। क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर साइबर ठगों ने सिटी पार्क कॉलोनी, मोपका निवासी के.एल. नरसिम्हा राव से 1.69 लाख रुपए हड़प लिए। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की, जिससे 25,377 रुपए की रकम फ्रीज हो सकी।