Chhattisgarh High Court: 22 साल बाद संतान की उम्मीद जगी, पति 57 के फिर भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी IVF की मंजूरी

दंपती की ओर से अधिवक्ता गगन तिवारी ने अदालत में कहा कि कानून में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित है। महिला के लिए 50 वर्ष और पुरुष के लिए 55 वर्ष की सीमा है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून में पति-पत्नी की संयुक्त आयु को लेकर कोई अलग सीमा नहीं है। ऐसे में पति की उम्र 57 वर्ष होने के आधार पर 47 वर्षीय पत्नी को IVF उपचार से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि संतान प्राप्ति और प्रजनन से जुड़े निर्णय व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों के दायरे में देखा जाना चाहिए।